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Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был выпущен в 2010 году

Происшествия
11 февраля, 17:06 дата обновления: 11 февраля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

По данным специализированного портала, первый регулярный рейс самолет совершил в июне 2010 года, а в августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 - 400 часов 45 минут

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61704, упавший в Подмосковье, был выпущен в 2010 году. Соответствующая информация размещена на специализированном портале russianplanes.net.

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По его данным, первый регулярный рейс самолет совершил в июне 2010 года, а в августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 - 400 часов 45 минут.

Эксплуатировался в авиакомпании "Саратовские авиалинии". Авиакомпания была создана 1994 года, выполняет как внутренние, так и международные рейсы.

Также сообщается, что самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО). В пресс-службе предприятия заявили, что ВАСО окажет всю необходимую помощь в расследовании причин авиакатастрофы.

"С прискорбием узнали о происшествии. Это самолет Ан-148 бортовой номер 61704 (заводской номер 40-06) выпущен на ВАСО в 2010 году и в этом же году передан в эксплуатацию в авиакомпанию "Россия", - сообщили на ВАСО.

На авиазаводе в Воронеже уточнили, что для расследования катастрофы будет создана специальная комиссия. "Представители завода окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным. Надеемся, это позволит выяснить причины аварии. Искренне соболезнуем близким погибших", - добавили на ВАСО.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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