Пучков ввел режим ЧС для служб, занятых в ликвидации крушения Ан-148

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета", - сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.