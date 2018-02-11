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Пучков ввел режим ЧС для служб, занятых в ликвидации крушения Ан-148

Происшествия
11 февраля, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации введен для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии ввел режим чрезвычайной ситуации для всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн

"Вводим режим ЧС для Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Центра управления в кризисных ситуациях Московской области, а также всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета", - сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации также введен и для пожарно-спасательного гарнизона Оренбургской области.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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