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Глава МЧС осмотрел непосредственное место крушения самолета Ан-148

Происшествия
11 февраля, 23:47 UTC+3 РАМЕНСКОЕ область/ 11, февраля. /ТАСС

Владимира Пучкова сопровождали первый замглавы МЧС Владимир Степанов и замглавы ведомства Владлен Аксенов

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РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков осмотрел место крушения самолета Ан-148.

Как передает корреспондент ТАСС, министр дошел непосредственно до точки падения самолета. Его сопровождали два заместителя - первый замглавы МЧС Владимир Степанов и замглавы ведомства Владлен Аксенов.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин доложил министру о поисково-спасательной операции, которая ведется на месте в тесном взаимодействии со следователями СК.

Глава МЧС менее километра прошел пешком по сугробам высотой несколько десятков сантиметров. На пути встречались частично разрушенные фрагменты самолета, части фюзеляжа, вещи из самолета. Непосредственно на месте падения фюзеляжа самолета Пучков переговорил со следователями Следственного комитета и дал распоряжение о продолжении работы на месте крушения. Полетыкин доложил министру о том, что район поиска разделен на квадраты и в настоящее время прочесывается поквадратно.

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