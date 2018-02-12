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Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту крушения Ан-148

Происшествия
12 февраля, 0:45 UTC+3 РАМЕНСКОЕ область/ 12, февраля. /ТАСС

Глава МЧС также указал обеспечить круглосуточную охрану зоны места падения самолета

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РАМЕНСКОЕ /Московская область/, 12 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил организовать транспортный коридор к месту, где разбился пассажирский Ан-148. Как передает корреспондент ТАСС, такое поручение он дал в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте крушения самолета.

"Наша одна из главных задач - обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда", - сказал министр. По его словам, дорога к месту крушения, по которой заходила тяжелая техника, уже разбита и проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.

Он также поручил обеспечить круглосуточную охрану зоны места падения самолета. По словам главы МЧС, основным приоритетом в работе является поиск тел пассажиров самолета, а также фрагментов лайнера, которые могут представлять интерес как следователей СК, так и для представителей Межгосударственного авиационного комитета.

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