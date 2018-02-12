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"Саратовские авиалинии" выплатят по 1 млн рублей семьям погибших членов экипажа Ан-148

Происшествия
12 февраля, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Самолет потерпел крушение 11 февраля

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье членов экипажа, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

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"В целях оказания единовременной материальной помощи семьям погибших работников АО "Саратовские авиалинии" в результате крушения в районе Раменского (Московская область) 11 февраля 2018 года воздушного судна АН-148В <...> принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1 000 000 (один миллион) рублей семьям погибших членов экипажа АО "Саратовские авиалинии", - говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Никто не выжил.

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