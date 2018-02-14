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Около 3 тыс. обломков Ан-148 обнаружено на месте его крушения в Подмосковье

Происшествия
14 февраля, 17:33 дата обновления: 14 февраля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

В МЧС добавили, что большая их часть доставлена в ЛИИ им. Громова для экспертизы МАК

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Спасатели в ходе поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружили около 3 тыс. обломков лайнера. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

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"Всего за время работ, по данным на 17:00 мск, обнаружено около 3 тыс. фрагментов самолета", - сказал собеседник агентства. Сейчас поисковые работы продолжаются на общей площади в 50 га. Спасатели также собирают и личные вещи пассажиров, которые передаются криминалистам Следственного комитета.

Ранее начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин рассказал журналистам, что большая часть обнаруженных фрагментов разбившегося самолета вывезена с места крушения и доставлена в ЛИИ им. Громова для экспертизы Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщил журналистам .

"План работы, запланированной на сегодня, выполнен. Основная часть фрагментов воздушного судна вывезена, остались мелкие детали. В общей сложности было совершено 12 машинорейсов", - сказал он.

Полетыкин сообщил, что зона поиска в течение дня была увеличена с 45 га до 50 га. "Решение о расширении зоны поиска было принято главой МЧС Владимиром Пучковым, а также по рекомендации Следственного комитета", - сказал он.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа, никто не выжил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В ликвидации последствий крушения самолета задействованы более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники, в том числе беспилотники и снегоходы.

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