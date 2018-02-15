Задержан стрелок, открывший огонь в школе во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Стрелок, открывший в среду огонь в школе в городе Паркленд (штат Флорида), задержан. Об этом сообщило управление шерифа округа Броуард.

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 февраля 2018 г.

"Стрелок задержан", - отмечается на странице управления в Twitter. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в полиции сообщал, что стрельбу открыл ученик.

Полиция также сообщила, что число получивших ранения в результате стрельбы составило минимум 14 человек.

"Раненых продолжают доставлять в медицинский центр Броуарда и госпиталь Броуарда", - уточнил шериф округа в Twitter.

Как сообщают американские СМИ, число пострадавших в результате стрельбы может составлять от 20 до 50 человек. Газета Miami Herald сообщила об одном погибшем. Некоторые местные телеканалы со ссылкой на источники сообщают о нескольких жертвах. Официально данная информация не подтверждена.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики. Власти рекомендуют гражданам, оказавшимся поблизости от места инцидента, укрыться в безопасном месте. В школе, где произошла стрельба, обучаются более трех тысяч детей.