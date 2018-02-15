Лжежурналист обманул двух жительниц Хабаровска на 800 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 15 февраля. /ТАСС/. Житель Хабаровска, представлявшийся одним из редакторов федеральной газеты, похитил под видом журналистского расследования у двух женщин 800 тыс. рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.

"Молодой человек представился хабаровчанке редактором отдела новостей одной из популярных федеральных газет и предложил провести журналистское расследование по ее жилищной проблеме, а затем об этом написать статью", - говорится в сообщении.

Жительница Хабаровска требовала от городской администрации капремонта в комнате общежития, куда ее поселили после пожара в ее доме. Представившийся журналистом 18-летний молодой человек, показав фиктивное редакционное задание от главного редактора, убедил ее взять кредит для ремонта новой квартиры, которую ей, якобы, уже выдала администрация. Женщина взяла деньги в банке, а позже, по просьбе молодого человека, оформила еще несколько кредитов. Все деньги она отдала лжежурналисту, который уверил ее, что долги в ближайшее время погасит газета.

Таким же способом молодой человек обманул еще одну женщину.

В общей сложности злоумышленнику удалось похитить 800 тыс. рублей. Свою вину он полностью признал. Возбужденные в отношении него дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и краже (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ) направлены в суд.