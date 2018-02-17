AP: власти решили снести школу в Парклэнде, где преступник застрелил 17 человек

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Здание школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Парклэнде (штат Флорида), где ее бывший ученик Николас Круз застрелил 17 человек, будет снесено. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press со ссылкой на результаты предварительного обсуждения с участием членов школьного совета округа Броуард.

По данным агентства, идея сноса трехэтажного здания уже обсуждалась активом школы с членами законодательного собрания штата Флорида. Сенатор заксобрания штата Флорида Билл Гальвано оценил расходы на снос старого и постройку нового школьного здания в $30 млн. Ранее глава школьного округа Роберт Рэнси заявил журналистам о том, что здание, где произошла трагедия, не должно больше использоваться для обучения школьников.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, разыгралась в среду после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.