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В полиции США рассказали о получении 20 жалоб на стрелка из Флориды за последние годы

Происшествия
17 февраля, 1:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, февраля. /ТАСС

Как указал шериф округа, его управление расследует, должным ли образом стражи порядка отреагировали на эти сигналы

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НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в штате Флорида за последние несколько лет получили около 20 обращений с жалобами по поводу Николаса Круза, который в минувшую среду застрелил 17 человек в школе в городе Паркленд. Об этом заявил в пятницу шериф округа Броуард Скотт Исраэль.

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"Мы выяснили, что в управление шерифа округа Броуард за последние несколько лет поступило приблизительно 20 обращений по поводу стрелка", - отметил он на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

По словам Исраэля, после некоторых обращений по требуемым адресам направлялись полицейские наряды. Как указал шериф, его управление расследует, должным ли образом стражи порядка отреагировали на все звонки с жалобами. Ранее бывший сосед стрелка заявлял СМИ, что полиция до 40 раз наведывалась в дом в Паркленде, где проживал Круз.

Выступая на пресс-конференции, Исраэль также опроверг информацию, согласно которой у Круза при себе во время бойни были противогаз и дымовые шашки. Такие утверждения ранее распространили некоторые американские телеканалы.

Ранее ФБР признало, что не отреагировало должным образом, получив предупреждение о том, какую угрозу для общественности представляет Круз. Ведомство опубликовало документ, согласно которому в январе текущего года в бюро позвонило некое лицо, сообщившее, что Круз вызывает у него опасения. Эту информацию, согласно установленным процедурам, необходимо было передать местному отделению ФБР в Майами, где провели бы следственные действия, однако этого сделано не было.

Жертвами стрельбы в среду в школе в Паркленде стали 17 человек. Круз ранее был исключен из данного учебного заведения за нарушения дисциплины. Во время бойни он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. В четверг Круз предстал перед судом, где ему в официальном порядке были зачитаны обвинения.

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