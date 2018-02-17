В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападение радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве никак не скажется на его работе. Об этом в субботу заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"Выходка радикалов является не первой акцией устрашения, что не помешает Российскому центру науки и культуры в Киеве продолжить свою работу", - сказала она. "В то же время мы ждем от украинских властей исполнения положений соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" и обеспечения безопасности деятельности РЦНК, его посетителей и сотрудников", - добавила она.

Как подчеркнула Митрофанова, российская сторона никаким образом не препятствует деятельности Украинского культурного центра в Москве и содействует его работе. "Мы ждем такого же исполнения позиций международного договора от Украины", - указала руководитель агентства.

В субботу украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. В представительстве уточнили, что в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook.