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В Россотрудничестве заявили, что нападение радикалов не помешает работе центра

Происшествия
17 февраля, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Руководитель Российского центра науки и культуры Элеонора Митрофанова отметила, что "выходка радикалов является не первой акцией устрашения"

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МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Нападение радикалов на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве никак не скажется на его работе. Об этом в субботу заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

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"Выходка радикалов является не первой акцией устрашения, что не помешает Российскому центру науки и культуры в Киеве продолжить свою работу", - сказала она. "В то же время мы ждем от украинских властей исполнения положений соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров" и обеспечения безопасности деятельности РЦНК, его посетителей и сотрудников", - добавила она.

Как подчеркнула Митрофанова, российская сторона никаким образом не препятствует деятельности Украинского культурного центра в Москве и содействует его работе. "Мы ждем такого же исполнения позиций международного договора от Украины", - указала руководитель агентства.

В субботу украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве. В представительстве уточнили, что в нападении участвовали около 30 представителей "Правого сектора" (в РФ организация запрещена), а также члены националистической организации С14 ("Сич"). Сами радикалы разместили информацию о своей "акции" в Facebook.

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Персоны
Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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