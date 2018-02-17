Звонок о минировании автовокзала в Воронеже оказался ложным

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поступивший в субботу в полицию Воронежа анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве на Центральном автовокзале города, оказался ложным. После проверки территории информация не подтвердилась, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по Воронежской области.

"Сегодня [в субботу] в районе 16:00 мск поступило сообщение о минировании автовокзала, но она не подтвердилась. Эвакуация людей не проводилась, автовокзал работает в нормальном режиме", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

В проверке помещения были задействованы специалисты следственно-оперативной группы, правоохранительных органов и спецслужб.