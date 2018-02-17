По факту столкновения поезда и автобуса под Петербургом возбуждены уголовные дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Столкновение скоростного поезда "Ласточка" с пассажирским автобусом на железнодорожном переезде под Санкт-Петербургом стало основанием для возбуждения уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и халатности. Об этом в субботу сообщили в Следственном комитете РФ.

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту столкновения скоростного электропоезда "Ласточка" с пассажирским автобусом возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатность")", - говорится в сообщении.

По оценке следователей, допущенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей неустановленными лицами из числа сотрудников ОАО "РЖД".

Авария произошла в субботу около 11:30 мск в районе поселка Рощино, на перегоне Зеленогорск - Рощино. Скоростной электропоезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус MAN, в результате чего пассажирский автобус и головной вагон электропоезда получили значительные механические повреждения, а водителю автобуса были причинены телесные повреждения.

По данным ГУП "Пассажиравтотранс", которому принадлежит заказной автобус, водитель перед столкновением успел выпустить людей из салона автобуса после того, как транспортное средство оказалось заблокированным между шлагбаумами. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Зеленогорска. Изначально в автобусе находились 20 человек, которые ехали на горнолыжный курорт Пухтолова гора, из которых, по неофициальным данным, было шестеро детей. Свою проверку в связи с ДТП намерен провести Ространснадзор.