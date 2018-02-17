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Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП с автобусом в Пензенской области

Происшествия
17 февраля, 21:48 дата обновления: 17 февраля, 22:11 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 17, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, автомобиль Lada Priora и автобус ПАЗ-32053 столкнулись на 6-м км автодороги Чемодановка - Васильевка Бессоновского района

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ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Бессоновском районе Пензенской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Пензенской области.

"По предварительным данным, 17 февраля 2018 года в 18:00 мск на 6 км автодороги Чемодановка - Васильевка Бессоновского района произошло столкновение транспортных средств: автомобиля Lada Priora, под управлением водителя, мужчины 1963 года рождения, и рейсового автобуса ПАЗ-32053, под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения, после чего произошло возгорание автобуса", - сказано в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля Lada Priora от полученных ранений скончался, четыре пассажира автобуса обратились за помощью в медицинское учреждение.

Как сообщил ТАСС глава Бессоновского района Вячеслав Демичев, автобус ехал из села Пазелки в Пензу, на момент ДТП он успел отъехать от села на 12 км. "Всего в автобусе было 12 пассажиров и водитель, пострадали по последним данным, две женщины, ударили колени, один погибший, который находился в Priore. Остальные пассажиры уже разъехались, за ними приехал другой автобус", - сказал он.

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