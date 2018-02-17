Один человек погиб и четыре пострадали в результате ДТП с автобусом в Пензенской области

ПЕНЗА, 17 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Бессоновском районе Пензенской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Пензенской области.

"По предварительным данным, 17 февраля 2018 года в 18:00 мск на 6 км автодороги Чемодановка - Васильевка Бессоновского района произошло столкновение транспортных средств: автомобиля Lada Priora, под управлением водителя, мужчины 1963 года рождения, и рейсового автобуса ПАЗ-32053, под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения, после чего произошло возгорание автобуса", - сказано в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля Lada Priora от полученных ранений скончался, четыре пассажира автобуса обратились за помощью в медицинское учреждение.

Как сообщил ТАСС глава Бессоновского района Вячеслав Демичев, автобус ехал из села Пазелки в Пензу, на момент ДТП он успел отъехать от села на 12 км. "Всего в автобусе было 12 пассажиров и водитель, пострадали по последним данным, две женщины, ударили колени, один погибший, который находился в Priore. Остальные пассажиры уже разъехались, за ними приехал другой автобус", - сказал он.