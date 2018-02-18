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Причиной отключения энергоблока Курской АЭС стало короткое замыкание на трансформаторе

Происшествия
18 февраля, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Курская АЭС производит электроэнергию и тепло, в ее составе четыре действующих энергоблока

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© Иван Гущин/ТАСС

ТАСС, 18 февраля. Причиной отключения энергоблока в воскресенье на Курской АЭС стало короткое замыкание на трансформаторе, пожара не было. Об этом сообщил главный инженер Курской АЭС Александр Увакин в видеообращении, переданном журналистам пресс-службой станции.

"Сегодня утром на трансформаторе произошла неисправность в виде короткого замыкания. Последствий в виде пожара или горения не было, лакокрасочное покрытие не повреждено. Вся автоматика сработала штатно, никаких замечаний по действиям персонала не было. В настоящее время блок №4 заглушен, все оборудование, кроме данного трансформатора в исправном состоянии", - сказал Увакин.

От также сообщил, что в ближайшее время будет организован восстановительный ремонт объекта и через несколько дней блок №4 снова будет введен в работу. Радиационный фон на площадке станции и вокруг нее не изменился, находится в пределах нормы. Комиссия устанавливает конкретные причины произошедшего нарушения.

Курская АЭС - производственное подразделение филиала "Курская АЭС" АО "Концерн Росэнергоатом", входит в четверку самых мощных АЭС России. Курская АЭС производит электроэнергию и тепло, в ее составе четыре действующих энергоблока (по 1000 МВт).

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