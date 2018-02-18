Минздрав Дагестана: пять человек погибли и пять ранены при стрельбе у храма в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Пять человек погибли и столько же пострадали во время стрельбы около Храма в дагестанском городе Кизляр, сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"По информации на данный момент пять погибших (включая стрелявшего), 5 раненых доставлены в Кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Кизляре погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Стрелявший уничтожен.

В МВД республики сообщили, что среди раненых есть сотрудник Росгвардии.

"В Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудники полиции и Росгвардии. Ответным огнем сотрудниками полиции и Росгвардии преступник был уничтожен", - сказал собеседник.

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, сообщил ТАСС представитель регионального минздрава.

"Нападавший зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам, четверо погибли на месте, пятеро ранены. Их состояние как минимум средней степени тяжести, у всех огнестрельные ранения", - сказала собеседница.

Она уточнила, что среди раненных двое сотрудников МВД. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу, на место выехали специалисты медицины катастроф, здесь же работает психолог минздрава.

В свою очередь в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии ТАСС сообщили, что в результате стрельбы ранение в ногу получил сотрудник Росгвардии. В пресс-службе пояснили ,что ранен "водитель группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии".