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В подмосковной Балашихе из-за снега обрушилась кровля автостоянки

Происшествия
18 февраля, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, февраля. /ТАСС

Конструкция повредила 20 автомобилей

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МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кровля автомобильного ангара обрушилась из-за снега в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе, повреждения получили 20 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Рождественской улице в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха под тяжестью снега произошло обрушение части кровли ангара, который используется для стоянки автотранспорта", - сказал источник. По его словам, общая площадь обрушения составила 450 кв. м. "Пострадавших нет, повреждены 20 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба выясняется. В экстренных службах не исключили, что компенсационные выплаты владельцам поврежденных машин будут осуществляться собственником автостоянки.

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