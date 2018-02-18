В подмосковной Балашихе из-за снега обрушилась кровля автостоянки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кровля автомобильного ангара обрушилась из-за снега в микрорайоне Железнодорожный в подмосковной Балашихе, повреждения получили 20 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Рождественской улице в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха под тяжестью снега произошло обрушение части кровли ангара, который используется для стоянки автотранспорта", - сказал источник. По его словам, общая площадь обрушения составила 450 кв. м. "Пострадавших нет, повреждены 20 автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба выясняется. В экстренных службах не исключили, что компенсационные выплаты владельцам поврежденных машин будут осуществляться собственником автостоянки.