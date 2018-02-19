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Раненный в Кизляре полицейский рассказал о ликвидации стрелявшего в прихожан храма

Происшествия
19 февраля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Сержант полиции Магомед Рамазанов выстрелил в сторону нападавшего, отогнав его в тупик, а подоспевшие экипажи окружили и ликвидировали злоумышленника

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ТАСС, 19 февраля. Сержант полиции, одним из первых прибывший по вызову на место нападения на людей у православного храма в дагестанском Кизляре и получивший там ранение, рассказал о подробностях нейтрализации нападавшего.

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"Заступил я на службу, и поступил срочный вызов - в церкви кто-то стреляет. Как только приехали (на место происшествия), увидели, как человек с ружьем стреляет в людей, он заметил нас и стрельнул в УАЗик. Я выстрелил в его сторону и отогнал его в тупик, потом подъехали еще экипажи, окружили его, ликвидировали", - говорит сержант полиции Магомед Рамазанов на видео, которое распространил в понедельник пресс-центр МВД России.

В воскресенье, 18 февраля, возле одного из православных храмов в дагестанском Кизляре местный житель 1995 года рождения открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли пять человек, еще четверо получили огнестрельные ранения, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейские ликвидировали нападавшего.

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Темы
Дагестан Инцидент со стрельбой у храма в Кизляре
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