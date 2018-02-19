Раненный в Кизляре полицейский рассказал о ликвидации стрелявшего в прихожан храма

ТАСС, 19 февраля. Сержант полиции, одним из первых прибывший по вызову на место нападения на людей у православного храма в дагестанском Кизляре и получивший там ранение, рассказал о подробностях нейтрализации нападавшего.

"Заступил я на службу, и поступил срочный вызов - в церкви кто-то стреляет. Как только приехали (на место происшествия), увидели, как человек с ружьем стреляет в людей, он заметил нас и стрельнул в УАЗик. Я выстрелил в его сторону и отогнал его в тупик, потом подъехали еще экипажи, окружили его, ликвидировали", - говорит сержант полиции Магомед Рамазанов на видео, которое распространил в понедельник пресс-центр МВД России.

В воскресенье, 18 февраля, возле одного из православных храмов в дагестанском Кизляре местный житель 1995 года рождения открыл стрельбу по прихожанам. В результате погибли пять человек, еще четверо получили огнестрельные ранения, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейские ликвидировали нападавшего.