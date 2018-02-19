Глава администрации района Ульяновской области уволен за сделки с фирмами родственников

УЛЬЯНОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Барышского района Ульяновской области Сергей Кочетков уволен в связи с утратой доверия, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник областного прокурора Василий Зима.

"Глава администрации муниципального образования "Барышский район" Сергей Кочетков неоднократно заключал хозяйственные договоры с фирмами, учредителями которых являлись его родственники. При этом он представителя нанимателя [работодателя] в письменной форме не уведомлял, мер по предотвращению конфликта интересов не предпринимал", - сказал собеседник агентства.

Зима добавил, что чиновник также пытался скрыть информацию о наличии у его супруги доли в уставном капитале одной из компаний.

После представления районного прокурора с требованием уволить главу администрации по причине утраты доверия контракт с чиновником был расторгнут с формулировкой "по собственному желанию". Прокурор Барышского района направил в суд исковое заявление с требованием изменить формулировку основания увольнения, 19 февраля это требование полностью удовлетворено.