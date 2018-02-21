Пожар в подсобке здания СК по Подмосковью в центре столицы ликвидирован

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Небольшой пожар, возникший в подсобном помещении Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, потушен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В шестиэтажном административном здании старой постройки произошло загорание мебели в подсобном помещении на первом этаже на площади 7 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о возгорании поступила по адресу: ул. Рождественка, д. 27, стр.1, где, согласно данным из открытых источников, располагается одно из подразделений Следственного комитета. Прибывшие по адресу пожарно-спасательные подразделения проверили все здание на предмет наличия в нем людей. "В результате возгорания пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время возгорание потушено, проветриваются помещения, т. к. в здании наблюдается задымление.