Одного из пострадавших в ДТП в Мурманской области доставят в областной центр

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Одного из тяжело пострадавших в ДТП с маршруткой на трассе Апатиты - Кировск доставят в больницу Мурманска, сообщил журналистам главврач больницы в Кировске, принявшей раненных в ДТП, Юрий Ширяев.

"Пострадавший, мужчина, будет перевезен в Мурманск", - сказал главврач, не уточнив характер травм.

Как сообщалось ранее, всего в ДТП пострадали трое несовершеннолетних и 12 взрослых. Семь человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы, восьми помощь оказана амбулаторно, двое взрослых попали в реанимацию в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней и легкой степени тяжести.

Авария произошла днем на трассе Кировск - Апатиты. Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Kia. Прокуратура Апатитов и региональное СУ СКР начали проверки по факту ДТП.