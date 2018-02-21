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Одного из пострадавших в ДТП в Мурманской области доставят в областной центр

Происшествия
21 февраля, 19:14 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, февраля. /ТАСС

Главврач больницы в Кировске не уточнил характер травм мужчины

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МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Одного из тяжело пострадавших в ДТП с маршруткой на трассе Апатиты - Кировск доставят в больницу Мурманска, сообщил журналистам главврач больницы в Кировске, принявшей раненных в ДТП, Юрий Ширяев.

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Источник: трое пострадавших в ДТП в Мурманской области находятся в реанимации

"Пострадавший, мужчина, будет перевезен в Мурманск", - сказал главврач, не уточнив характер травм.

Как сообщалось ранее, всего в ДТП пострадали трое несовершеннолетних и 12 взрослых. Семь человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы, восьми помощь оказана амбулаторно, двое взрослых попали в реанимацию в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней и легкой степени тяжести.

Авария произошла днем на трассе Кировск - Апатиты. Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем Kia. Прокуратура Апатитов и региональное СУ СКР начали проверки по факту ДТП.

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