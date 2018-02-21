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Гражданин РФ задержан в Мюнхене по делу о беспорядках на Евро-2016

Происшествия
21 февраля, 20:53 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, февраля. /ТАСС

Немецкие власти решают вопрос о передаче задержанного Франции

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БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Гражданин России задержан в аэропорту германского Мюнхена по запросу французских властей, его подозревают в участии в столкновениях болельщиков на чемпионате Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщил в среду пресс-атташе посольства РФ Денис Микерин.

"В настоящий момент немецкие власти решают вопрос о его передаче французской стороне", - отметил он.

"Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката", - указал Микерин. По его словам, задержание было произведено при пересечении границы, то есть при пересадке с одного рейса на другой.

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