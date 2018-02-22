Суд арестовал экс-главу бывшего субподрядчика новой сцены МДТ по делу о хищении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в четверг удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил под стражу бывшего руководителя компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева, обвиняемого в хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра на Звенигородской улице города. Защита фигуранта просила отпустить его под залог в 1,5 млн рублей или отправить под домашний арест.

"Ходатайство следствия удовлетворить", - сказала судья Анжелика Морозова.

Корнеева отправили в СИЗО-3 до 20 апреля 2018 года. Адвокат фигуранта Анатолий Логинов просил отпустить своего подзащитного под залог в 1,5 млн рублей, который готова была внести крестная одного из троих малолетних детей Корнеева, или отправить под домашний арест. Обвиняемый поддержал ходатайство адвоката и отметил, что страдает паническими атаками и у него на иждивении находятся, помимо детей, мать и неработающая жена. Бизнесмен также подчеркнул, что на счета "Стройсоюз-СВ" не поступали деньги, выделенные на проектирование второй сцены МДТ, они остались у компании "Театрально-декорационные мастерские" ("ТДМ"), с которой также был заключен договор в рамках строительства.