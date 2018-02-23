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Пострадавших в ДТП в Кузбассе санавиацией доставят в Красноярск

Происшествия
23 февраля, 3:22 дата обновления: 23 февраля, 7:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

В результате ЧП шесть человек погибли, еще девять пострадали

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КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области перевезут в Красноярск самолетом санитарной авиации. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в минздраве Красноярского края.

ДТП произошло в ночь на пятницу. Автобус, перевозивший туристов из Красноярска на базу отдыха в Шерегеш, столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек, среди них водитель фуры. Еще девять человек - водитель и пассажиры автобуса - были доставлены в больницы Чебулинского и Мариинского районов.

"Туда (в Кемеровскую область - прим. ТАСС) вылетел борт санавиации из Красноярска. Часть пострадавших, кого можно перевозить, планируется доставить в Красноярск", - сообщили в минздраве.

По предварительной информации МВД, во время движения занесло заднюю часть автобуса, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

ГУ МВД по Кемеровской области проводит проверку по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По данным Сибуправтодора, дорожные условия на участке трассы были в норме, была проведена противогололедная обработка. В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области сообщили ТАСС, что проведение процессуальной проверки по факту ДТП находится на контроле прокуратуры.

МЧС Красноярского края организована горячая линия после ДТП.

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Темы
Красноярский край Кемеровская область ДТП с автобусом в Кузбассе
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