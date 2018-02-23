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Три человека пострадали при столкновении 12 машин на КАД в Петербурге

Происшествия
23 февраля, 10:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, февраля. /ТАСС

Движение на данном участке дороги ограничено

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении 12 машин на 101-м километре кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В 07:30 мск по адресу Всеволожский район, 101-й км КАД внешнего кольца произошло столкновение 12 автомобилей, пострадали три человека", - сообщили в ведомстве.

В управлении ГИБДД уточнили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один - в тяжелом. "Среди участников ДТП есть грузовой автомобиль, пострадавшие госпитализированы", - уточнили ТАСС в управлении.

"Движение на данном участке дороги ограничено, пропуск автомобилей осуществляется через Рябовское шоссе. По факту ДТП проводится проверка", - добавили в ведомстве.

По данным управления МЧС по Санкт-Петербургу, 23 февраля на дорогах города ожидается гололедица. Сейчас в Северной столице, по данным синоптиков, около 13 градусов мороза, ветер юго-западный около 1 м/с.

 

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