На Сахалине открыли для движения дороги, закрытые из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Дороги на юге Сахалина, закрытые в субботу утром из-за метели, вновь открыты для движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"С 15:30 местного времени (07:30 мск) открыты участки автодорог: Стародубское - Макаров, Арсентьевка - Ильинское. Также возобновлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Макаров, Южно-Сахалинск - Углегорск и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область) остается закрытой. Аэропорт города Южно-Сахалинска возобновил прием и отправление воздушных судов. Железная дорога работает без нарушений. Объекты жизнеобеспечения функционирует в штатном режиме.

По данным синоптиков, 24 февраля на юге Сахалина циклон принесет снегопады, метели при ветре 15-20 м/с. Во второй половине дня интенсивность ветра и снега будет ослабевать, сильный ветер сохранится только на западном побережье. Температура ночью составит минус 8 - минус 13 градусов, днем - 3-8 градуса ниже нуля. В воскресенье небольшой снег сохранится, но прекратятся метели, также похолодает на 3-5 градусов.