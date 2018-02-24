Пострадавший при пожаре на севере Москвы эвакуирован в больницу вертолетом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В данный момент экипаж вертолета забрал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада", - сказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что в жилом доме по адресу: проезд Кадомцева, 19, произошло возгорание трех балконов на шестом и седьмом этажах. Во время пожара погиб один человек и еще один пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили, что в доме 19 на улице Кадомцева произошел пожар на площади 35 кв. метров, который был потушен. Спасатели вывели из дома около 20 человек, один из них был передан для осмотра медикам скорой помощи.