В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

ТАСС, 24 февраля. Шесть человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Челябинске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

"По данным ГИБДД, водитель иномарки столкнулся с впереди движущейся маршруткой. Пострадали шесть пассажиров маршрутного такси, на месте аварии им была оказана помощь, госпитализация не потребовалась", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки не выбрал безопасное расстояние. "Точные причины ДТП устанавливают сотрудники полиции, которые работают на месте аварии", - сообщил собеседник агентства.