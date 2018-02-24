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Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Башкирии

Происшествия
24 февраля, 16:28 UTC+3 УФА УФА 24, февраля. /ТАСС

Авария произошла на федеральной трассе М-5 "Урал"

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УФА, 24 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе М-5 "Урал" в Туймазинском районе Башкирии, сообщили в субботу в пресс-службе ГИБДД по республике.

"На 1335 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск столкнулись "Дэу Нексия" и грузовик "Скания 440". В результате аварии трое пассажиров - мужчины 23, 55 и 49 лет - из салона легкового автомобиля скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

При этом водители обоих транспортных средств не пострадали.

По данным главного управления МЧС по Башкирии, ДТП произошло в 11:45 мск.

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