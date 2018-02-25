Шесть человек пострадали в ДТП в Челябинской области

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП в Кизильском районе Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительной информации, 25 февраля около 13:40 (11:40 мск) на 44-м км автодороги Кизильское - Бреды в условиях снегопада водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением женщины, 1967 года рождения. В результате оба водителя госпитализированы. Также в медицинское учреждение с различными травмами госпитализированы пассажиры двух автомобилей - несовершеннолетние 2002, 2008, 2014 годов рождения. Ребенку 2010 года рождения назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главка добавили, что водитель "Лады Приоры" ранее 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

"На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, организована эвакуация поврежденного автотранспорта", - заключили в областном ГУ МВД.