На юге Москвы обокрали квартиру безработной на более чем 16 млн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который обокрал квартиру безработной жительницы Москвы на сумму более 16 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По данным управления, накануне в полицию обратилась безработная москвичка, проживающая на улице Кировоградской, и сообщила о квартирной краже. "Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22 по 25 февраля неизвестный путем взлома замка входной двери проник в квартиру, где, взломав сейф, совершил кражу 10 млн рублей, $100 тыс. и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей. Материальный ущерб составил около 16,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".