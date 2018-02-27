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Источник: силовики проводят обыск в кабинете врио главы Минстроя Дагестана

Происшествия
27 февраля, 11:53 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 27, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что следственные мероприятия проходят в доме Ибрагима Казибекова

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МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Обыски проходят в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, самого чиновника на работе нет, сообщил ТАСС во вторник источник в министерстве.

"Обыски проходят в кабинете врио министра. Самого министра на работе нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что врио министра мог покинуть республику.

Ранее сообщалось, что следственные мероприятия проходят во вторник в доме Казибекова в рамках уголовных дел в отношении бывшего врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и других чиновников. Казибеков пока не задержан, сообщил источник в правоохранительных органах республики, не исключив вероятность возбуждения отдельного уголовного дела в отношении врио министра.

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Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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