Источник: силовики проводят обыск в кабинете врио главы Минстроя Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Обыски проходят в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, самого чиновника на работе нет, сообщил ТАСС во вторник источник в министерстве.

"Обыски проходят в кабинете врио министра. Самого министра на работе нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что врио министра мог покинуть республику.

Ранее сообщалось, что следственные мероприятия проходят во вторник в доме Казибекова в рамках уголовных дел в отношении бывшего врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и других чиновников. Казибеков пока не задержан, сообщил источник в правоохранительных органах республики, не исключив вероятность возбуждения отдельного уголовного дела в отношении врио министра.