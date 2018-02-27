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Автобус и фура после ДТП в Башкирии упали в кювет

Происшествия
27 февраля, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Движение в районе аварии открыто для автотранспорта

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и грузовой автомобиль после столкновения на трассе "Урал" в Башкирии упали в кювет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Автобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту № 768 Усть-Катав - Уфа, столкнулся с фурой. От удара обе машины вылетели с трассы и опрокинулись в кювет", - сказал собеседник агентства.

В автобусе находились 13 человек, включая водителя. Девять из них погибли, трое пострадали. Детей в автобусе не было.

По словам источника, движение в районе аварии открыто для автотранспорта.

В пресс-службе главы Башкирии сообщили, что руководитель республики Рустэм Хамитов дал необходимые поручения правительству республики, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавшим, родственникам погибших, в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Башкортостан Крупное ДТП в Башкирии
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