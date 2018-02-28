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На юге Москвы задержан мужчина, который открыл стрельбу из окна квартиры

Происшествия
28 февраля, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Мужчина стрелял из жилого дома на улице 6-я Радиальная

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры, расположенной в доме на юге Москвы. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома на улице 6-я Радиальная неизвестный мужчина стреляет из окна квартиры", - сообщили в ведомстве. На место выехали сотрудники полиции, которые оцепили околодомовую территорию и позднее установили квартиру, из которой производились выстрелы.

В результате проведенных мероприятий сотрудники ОМВД России по району Бирюлево-Восточное задержали мужчину и изъяли оружие.

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