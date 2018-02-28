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СК возбудил дело по факту стрельбы в Петербурге, в результате которой пострадали трое

Происшествия
28 февраля, 23:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

Конфликт со стрельбой произошел между водителями и пассажирами двух автомобилей после ДТП

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы у Володарского моста в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 и статьи 317 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что конфликт со стрельбой произошел между водителями и пассажирами двух автомобилей после ДТП, а стрелявший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, полицейский, прибывший на место ЧП и открывший огонь по злоумышленнику, действовал правомерно. В полиции также рассказали, что считают действия своего сотрудника грамотными.

В региональном управлении ГИБДД ТАСС сообщили, что из- за следственных действий дорожное движение ограничено на незначительном участке Октябрьской набережной у Володарского моста.

В Мариинской больнице, куда доставили двоих пострадавших, ТАСС рассказали, что им сейчас оказывают помощь.

"Это мужчины 38 и 42 лет. Характер ранений - огнестрельный. Они не в тяжелом состоянии, а там дальше видно будет по ходу обследования", - сообщила ответственный врач медучреждения.

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