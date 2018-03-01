Санитарка интерната под Томском сломала бедро ребенку-инвалиду

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Томской области расследует уголовное дело по факту причинения вреда здоровью малолетнему ребенку-инвалиду в Тунгусовском детском доме-интернате Молчановского района, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, в феврале 2018 года санитарка ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат",... действуя небрежно... бросила малолетнего воспитанника-инвалида на кровать, в результате чего причинила ему по неосторожности телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщен ведомства.

Уточняется, что уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" завели местной полицией, но по инициативе СКР, прокуратура изъяла дело у полиции и передала в Следственный комитет.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Как уточнил источник в правоохранительных органах региона, в результате инцидента у ребенка-инвалида сломано бедро.