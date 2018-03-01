Пожар на теплоходе в Нагатинской пойме Москвы-реки локализован

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Крупный пожар на теплоходе "Нерей" в акватории Москвы-реки локализован. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУ МЧС России по столице.

"Локализация пожара на площади 1000 кв. метров объявлена в 22:38 мск", - сказал представитель ГУ МЧС.

В настоящее время тушение пожара продолжается как с земли, так и с акватории реки с помощью катера "Полковник Чернышев".

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов добавил, что пожарным пришлось проделать прорубь в Москве-реке для тушения горящего теплохода

"Тушение пожара осложняется тем, что водоисточники находятся на удалении 1,5 км. Для того, чтобы подать воду была установлена насосная станция на водоем и проделана прорубь", - сказал он журналистам.

Кроме того, тушение было осложнено и тем, что "рядом с местом пожара проходит скорее всего несанкционированная кабельная сеть освещения, которая длительное время не была отключена".

В связи с этим, пояснил Денисов, "существовала угроза поражения личного состава электрическим током". Сейчас линия обесточена. К месту пожара прибыл [противопожарный] корабль "Полковник Чернышев". "Сейчас будут подаваться лафетные стволы и водомеханическая пена", - сказал Денисов.

Денисов также добавил, что превышений уровня загрязнения воздуха в районе пожара теплохода нет.

"В районе пожара в Нагатинской пойме работает мобильная лаборатория по замерам предельно допустимой концентрации (ПДК)вредных веществ в воздухе", - сообщил он, отметив, что превышений ПДК не зафиксировано.

"Дым в сторону жилого фонда не распространяется", - сказал он.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку в связи с пожаром на теплоходе.