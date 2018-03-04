На трассе "Дон" в Подмосковье произошло несколько ДТП с участием почти 20 машин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Несколько ДТП с участием почти 20 автомашин произошло на трассе "Дон" в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Подмосковье на федеральной автодороге М-4 "Дон" произошло ДТП с участием 20 автомобилей.

"По уточненной информации, на разных участках автотрассы произошло три-четыре ДТП с участием 17 машин", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавших нет.

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. По одной из версий, автоаварии возникли из-за снегопада.