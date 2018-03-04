Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На трассе "Дон" в Подмосковье произошло несколько ДТП с участием почти 20 машин

Происшествия
4 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В экстренных службах сообщили о том, что пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Несколько ДТП с участием почти 20 автомашин произошло на трассе "Дон" в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Подмосковье на федеральной автодороге М-4 "Дон" произошло ДТП с участием 20 автомобилей.

"По уточненной информации, на разных участках автотрассы произошло три-четыре ДТП с участием 17 машин", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавших нет.

В причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. По одной из версий, автоаварии возникли из-за снегопада.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
6
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
7
Белый дом утверждает, что РФ игнорирует резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама