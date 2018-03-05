Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе РФБ Юлии Аникеевой по делу о хищении

Происшествия
5 марта, 0:24 UTC+3 МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Ранее бывший руководитель Российской федерации баскетбола была признана виновной в мошенничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшей главе Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой по делу о хищении 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Давид Хечян.

23 октября 2017 года находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась в Чертановский суд столицы на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск, поручив его ГУ МВД России по Москве. "Моя подзащитная покинула РФ, на связь со мной не выходила, поэтому рассмотрение жалобы пройдет без нее", - отметил Хечян. Ранее он сообщал, что Аникеева письменно известила суд о том, что не будет присутствовать на оглашении приговора. Свою вину она отрицает.

Суд признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Срок назначенного судом наказания будет исчисляться с момента ее задержания. Вместе с тем суд зачел в срок назначенного наказания нахождение Аникеевой под стражей после задержания во время следствия и под домашним арестом.

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года.

Содержание обвинения

По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 годам колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вручение кинопремии "Оскар". Текстовая трансляция
2
Трамп заявил, что США несут убытки во всех торговых сделках
3
СМИ: правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии
4
Путин: документооборот между госструктурами надо перевести в цифровые формы
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
Глава Мосгордумы принес извинения Собчак за инцидент с действиями стажера парламента
7
Чеченское предприятие готово поставлять на российский рынок 20 видов колбас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама