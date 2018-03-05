Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе РФБ Юлии Аникеевой по делу о хищении

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, вынесенный бывшей главе Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой по делу о хищении 44 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Давид Хечян.

23 октября 2017 года находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась в Чертановский суд столицы на оглашение приговора, после чего суд объявил ее в розыск, поручив его ГУ МВД России по Москве. "Моя подзащитная покинула РФ, на связь со мной не выходила, поэтому рассмотрение жалобы пройдет без нее", - отметил Хечян. Ранее он сообщал, что Аникеева письменно известила суд о том, что не будет присутствовать на оглашении приговора. Свою вину она отрицает.

Суд признал Аникееву виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и назначил ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Срок назначенного судом наказания будет исчисляться с момента ее задержания. Вместе с тем суд зачел в срок назначенного наказания нахождение Аникеевой под стражей после задержания во время следствия и под домашним арестом.

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года по август 2015 года.

Содержание обвинения

По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну.

Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

Силину Чертановский суд в марте 2017 года приговорил к 3,5 годам колонии за пособничество хищению. Дело в отношении Кочаряна прекращено по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью. Суд также оставил рассмотрение иска потерпевшей стороны на сумму более 20 млн рублей в гражданском судопроизводстве в связи с необходимостью уточнения суммы ущерба.