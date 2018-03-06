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На западе Москвы водитель сбил 15-летнего подростка

Происшествия
6 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Отмечается, что 15-летнего школьника эвакуируют в специализированное детское лечебное учреждение

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал школьника, сбитого водителем автомобиля на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе станции метро "Проспект Вернадского", по предварительной информации, произошел наезд на 15-летнего мальчика. В данный момент экипаж вертолета Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего с различными травмами в специализированное детское лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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