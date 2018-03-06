На западе Москвы водитель сбил 15-летнего подростка

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал школьника, сбитого водителем автомобиля на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе станции метро "Проспект Вернадского", по предварительной информации, произошел наезд на 15-летнего мальчика. В данный момент экипаж вертолета Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшего с различными травмами в специализированное детское лечебное учреждение Москвы", - сказал собеседник агентства.

На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.