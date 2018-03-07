Неисправная электропроводка могла стать причиной пожара в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Главной версией причин пожара в городе Партизанске в Приморском крае, жертвами которого стали четыре человека, в том числе трое детей, следователи называют неисправную электропроводку или электроприбор. Об этом ТАСС в среду рассказал помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Приморскому краю Сергей Педорич.

"Исходя из допроса эксперта, следователи рассматривают как основную версию неисправность электропроводки или неисправный электроприбор. Других версий пока не рассматривается, но экспертиза еще не завершена", - сказал представитель СК.

Он добавил, что состояние пострадавших при пожаре четырех человек остается стабильным, угрозы их жизни нет.

Возгорание возникло 6 марта в частном доме в Партизанске. Пожарные прибыли на место спустя семь минут после вызова, но из-за позднего сообщения о пожаре огонь распространился на все строение. На момент прибытия пожарных подразделений четыре человека сами выбрались из дома, еще четверо оставались внутри. Один человек погиб на месте, троих детей пожарным удалось эвакуировать из горящего дома, но они скончались по дороге в больницу в машине скорой помощи.