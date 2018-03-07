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Кадыров: вертолет в Чечне потерпел крушение высоко в горах

Происшествия
7 марта, 16:31 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, марта. /ТАСС

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших

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ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет, разбившийся в среду в Чечне, потерпел крушение высоко в горах, власти предпринимают все меры по проведению поисково-спасательной операции, сообщил в среду глава республики Рамзан Кадыров в Twitter.

"В Чечне потерпел аварию вертолет погрануправления. Это произошло высоко в горах Итум-Калинского района. По предварительным данным, есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции", - написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение около 13:15 мск недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, на его борту находились девять человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. Как сообщил источник во властных структурах региона, в результате крушения погибли шесть человек, один выжил.

Как рассказали в СК РФ, вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия"). 

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