Кадыров: вертолет в Чечне потерпел крушение высоко в горах

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет, разбившийся в среду в Чечне, потерпел крушение высоко в горах, власти предпринимают все меры по проведению поисково-спасательной операции, сообщил в среду глава республики Рамзан Кадыров в Twitter.

"В Чечне потерпел аварию вертолет погрануправления. Это произошло высоко в горах Итум-Калинского района. По предварительным данным, есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции", - написал Кадыров.

В Чечне потерпел аварию вертолёт погрануправления. Это произошло высоко в горах Итам-Калинского района. По предварительным данным есть погибшие. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Принимаются исчерпывающие меры по проведению поисково-спасательной операции. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 7 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение около 13:15 мск недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, на его борту находились девять человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. Как сообщил источник во властных структурах региона, в результате крушения погибли шесть человек, один выжил.

Как рассказали в СК РФ, вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").