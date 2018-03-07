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В первом частном трамвае "Чижик" в Петербурге лопнули стекла

Происшествия
7 марта, 17:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, марта. /ТАСС

По информации региональных СМИ, трамвай обстреляли из пневматического оружия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области проверяет инцидент с первым частным трамваем "Чижик" в Петербурге, который в среду начал перевозить пассажиров в Красногвардейском районе города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Один из пассажиров сообщил о повреждении стекла трамвая машинисту. Полиция проводит проверку по факту по факту повреждения окна транспорта", - сказали в пресс-службе.

По информации региональных СМИ, трамвай обстреляли из пневматического оружия. По данным Транспортной концессионной компании, которая реализует проект новой трамвайной сети в Красногвардейском районе, в результате инцидента никто не пострадал.

"Трамвай остановили, пассажиров высадили, поврежденный состав доследовал до Ладожской и вернулся в депо. Движение мы не прекращали", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Во вторник первый в Санкт-Петербурге частный трамвай "Чижик" начал перевозку пассажиров, до конца марта проезд будет бесплатным. Пока на маршруте ездят семь составов.

О проекте

Сроки запуска трамвая неоднократно переносились, власти Санкт-Петербурга ожидали запуска трамвая 1 марта. Как ранее сообщал губернатор города Георгий Полтавченко, перенос сроков связан с недоработками со стороны не только концессионера, но и городских структур, задержавших выделение земельных участков.

Современный трамвай "Чижик", который будет курсировать в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, - первый проект, реализованный по схеме государственно-частного партнерства между администрацией города и Транспортной концессионной компанией, который был подписан весной 2016 года.

Проект предусматривает строительство трамвайных путей с покрытием, обеспечивающим практически бесшумный ход по четырем маршрутам, которые возводятся в несколько этапов генеральным подрядчиком компанией "ЛСР Строй" (входит в Группу ЛСР). Всего планируется закупить более 20 вагонов. Стоимость аналогична стоимости проезда в общегородском транспорте.

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