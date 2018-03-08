Сотрудники МЧС спасли более 30 рыбаков со льда Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Свыше 30 любителей зимней рыбалки спасены со льда Финского залива в четверг сотрудниками петербургского и областного МЧС. Так, петербургские спасатели доставили на берег 28 рыбаков, которые не смогли вернуться самостоятельно из-за трещины во льду.

"Поступил запрос о помощи от рыбаков-любителей недалеко от судопропускного канала С1 дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. В 12:25 спасателями оказана помощь 28 рыбакам, доставлены на берег. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Непосредственно в спасательной операции от МЧС участвовали пять человек, всего было задействовано 10 человек.

Также спасать рыбаков пришлось сотрудникам областного МЧС. "Спасены четыре рыбака - двое в районе поселка Липово (к западу от Санкт-Петербурга) и двое - в районе Южной дамбы. Они не смогли вернуться из-за трещины во льду Финского залива, и их доставили на судне на воздушной подушке", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.