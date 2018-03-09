Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские задержали предполагаемых похитителей мужчины под Волгоградом

Происшествия
9 марта, 17:23 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 9, марта. /ТАСС

Все задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в пятницу в Волгоградской области троих человек, которых подозревают в том, что они избили и увезли знакомого в багажнике иномарки. Розыск похищенного мужчины продолжается, сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Антон Корнаухов.

Ранее сообщалось, что полиция города Камышина Волгоградской области ищет неизвестных, которые избили мужчину и увезли его в багажнике машины Porsche Cayenne. Инцидент произошел в четверг, 8 марта. В пятницу в правоохранительные органы обратился местный житель, ставший случайным свидетелем инцидента. Следователи организовали проверку по данному факту.

"Машина найдена, следов крови в багажнике нет. Задержаны двое мужчин и женщина [подозреваемые в причастности к похищению]", - сказал Корнаухов. Собеседник агентства добавил, что все задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя пресс-службы управления МВД, сотрудники правоохранительных органов продолжают искать мужчину, которого злоумышленники положили в багажник иномарки. "Задержанных сейчас везут в отделение полиции", - заключил Корнаухов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Волгоградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Игорь Матвиенко и "Фабрика" выпустили песню-частушку "Вова-Вова"
7
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама