Полицейские задержали предполагаемых похитителей мужчины под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в пятницу в Волгоградской области троих человек, которых подозревают в том, что они избили и увезли знакомого в багажнике иномарки. Розыск похищенного мужчины продолжается, сообщил ТАСС в пятницу заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Антон Корнаухов.

Ранее сообщалось, что полиция города Камышина Волгоградской области ищет неизвестных, которые избили мужчину и увезли его в багажнике машины Porsche Cayenne. Инцидент произошел в четверг, 8 марта. В пятницу в правоохранительные органы обратился местный житель, ставший случайным свидетелем инцидента. Следователи организовали проверку по данному факту.

"Машина найдена, следов крови в багажнике нет. Задержаны двое мужчин и женщина [подозреваемые в причастности к похищению]", - сказал Корнаухов. Собеседник агентства добавил, что все задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя пресс-службы управления МВД, сотрудники правоохранительных органов продолжают искать мужчину, которого злоумышленники положили в багажник иномарки. "Задержанных сейчас везут в отделение полиции", - заключил Корнаухов.