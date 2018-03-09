AP: в Калифорнии неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в пятницу взял в заложники трех человек в учреждении в городе Йонтвил (штат Калифорния), где живут около тысячи престарелых ветеранов и инвалидов из числа участников войн. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на представителя местной службы пожарной охраны.

NAPA CO SHERIFF: Police activity at the Veterans Home in Yountville. Please avoid the area. No action required. https://t.co/DAGVsOILnV — County of Napa (@CountyofNapa) 9 марта 2018 г.

В Twitter местного управления шерифа опубликовано оповещение, из которого следует, что к комплексу не следует приближаться. По каким причинам, не разъясняется.

Как сообщают местные телеканалы, в настоящее время центр окружен стражами порядка, входы и выходы перекрыты. Ранее властям сообщили, что недалеко от учреждения был замечен человек в бронежилете с винтовкой, якобы были слышны выстрелы.

В последнее время в США уделяют особое внимание вопросам безопасности в общественных местах, в первую очередь в школах. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из этого учебного заведения.