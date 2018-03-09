Водитель легковушки сбил четырех пешеходов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Водитель легкового "ВАЗа" при обгоне сбил четырех пешеходов в селе Николина Балка Ставропольского края, среди пострадавших трое подростков, сообщает в пятницу отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Водитель "ВАЗ-2107", совершая маневр обгона, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем, после чего водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением автомобиля, продолжил движение и совершил наезд на четырех пешеходов", - уточняется в сообщении.

ДТП произошло около 21:00 мск. Пострадавшие пешеходы были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, среди них - трое подростков, 14, 15 и 16 лет. По данным Госавтоинспекции, пешеходы двигались во встречном направлении по краю проезжей части при наличии тротуара. За последние два года водитель "ВАЗа" восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.