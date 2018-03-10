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В Екатеринбурге потушили пожар в мебельном цехе

Происшествия
10 марта, 1:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, марта. /ТАСС

На протяжении трех часов 52 спасателя тушили огонь на площади 2 тыс. кв. м

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Спасатели потушили огонь в цехе по производству мебели в Екатеринбурге, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В течение трех часов екатеринбургские пожарные в условиях сильного задымления и высокой температуры боролись с огнем. В 2:11 местного времени (00:11 мск) открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, на месте находятся 19 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что помимо цеха, пожар распространился на склад с готовой продукцией. Пострадавших в результате пожара нет, причину ЧП устанавливают.

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