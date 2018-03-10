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СК проверит обстоятельства жестокого избиения школьницы в Барнауле

Происшествия
10 марта, 8:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Подростки записали все происходящее на видео, а затем опубликовали в социальных сетях

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по сообщению в социальных сетях об избиении несовершеннолетней девушки группой сверстниц в Барнауле. Видеозапись издевательств над школьницей опубликовали в пятницу. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

"В группах социальных сетей размещена информация об избиении в Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенном группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях. По данному факту руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей", - сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как несколько девушек-подростков сначала жестоко пинают ногами лежащую на полу в подъезде сверстницу, а затем заставляют ее подняться и несколько раз плюют в лицо. В подписи к видео говорится, что причиной расправы над девушкой стала ревность.

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