СК проверит обстоятельства жестокого избиения школьницы в Барнауле

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по сообщению в социальных сетях об избиении несовершеннолетней девушки группой сверстниц в Барнауле. Видеозапись издевательств над школьницей опубликовали в пятницу. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

"В группах социальных сетей размещена информация об избиении в Барнауле несовершеннолетней девочки, совершенном группой школьников. Происходящее подростки записывали на видео, которое опубликовали в социальных сетях. По данному факту руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей", - сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как несколько девушек-подростков сначала жестоко пинают ногами лежащую на полу в подъезде сверстницу, а затем заставляют ее подняться и несколько раз плюют в лицо. В подписи к видео говорится, что причиной расправы над девушкой стала ревность.