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МЧС подготовило авиацию на случай эвакуации пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

Происшествия
10 марта, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В ближайшее время на место происшествия направят мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" для обследования конструкций пострадавшего дома

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. МЧС России подготовило самолет и вертолет для возможной эвакуации пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

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Число пострадавших при взрыве газа в Краснодаре возросло до семи

При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадал девятилетний ребенок

Источник: в результате взрыва газа в Краснодаре пострадали четыре человека

"Для возможной санитарно-авиационной эвакуации приведены в готовность самолет Ан-148 и вертолет Ми-8 МЧС России. Они базируются на аэродроме Платов в Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, из Ростова-на-Дону в ближайшее время в Краснодар планируют отправить мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" для обследования конструкций пострадавшего дома.

По уточненной информации, в результате взрыва бытового газа в квартире на пятом этаже повреждены две квартиры, частично обрушились железобетонные конструкции кровли и межэтажные перекрытия, частично повреждено остекление трех квартир и лестничного марша.

В центре медицины катастроф ТАСС уточнили, что в результате взрыва газа пострадали семь человек, в том числе две ребенка. Дети и один взрослый госпитализированы. Трем пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно, одного доставили в первую городскую больницу, где его осматривают медики.

"На базе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю развернут телефон горячей линии, работают психологи", - сообщили в региональном главке МЧС.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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